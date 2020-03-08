​​​​​​​ميشال عون يوجه رسالة للمرأة في عيدها

يحتفل العالم اليوم، 8 آذار/ مارس، بيوم المرأة العالمي، الذي يدل على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظراَ لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، وجه الرئيس اللبناني ميشال عون تحية للنساء عبر صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها:" نستذكر جميع النساء اللواتي كن ضحايا للمجتمع أو للعنف أو لظلم القانون".

وأضاف عون قائلاً: "نؤكد أن أول خطوة على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان وإزالة الفوارق بينها وبين الرجل تبدأ بقانون موحّد للأحوال الشخصية يحترم جميع مواد شرعية حقوق الإنسان".

(س و)