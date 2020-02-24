​​​​​​​موقع أمريكي: انسحاب أمريكا وهجوم تركيا سمح لداعش بزيادة هجماته

ونشر موقع "War on the Rocks" الأمريكي مقالاً حول استفادة داعش من الانسحاب الأمريكي، والهجوم التركي على شمال وشرق سوريا.

الموقع الأمريكي قال: "بعد سقوط دولة داعش المزعومة إثر دحرها في آخر جيوبها شرقي سوريا، غيّر داعش استراتيجيته، وبات يعتمد على تمردٍ تزداد شدته ويهدّد الآن بتقويض الأمن في المنطقة.

ويؤكد "أن عمليات التنظيم تتخذ الآن شكل هجمات موجهّة، بما فيها تفجيرات على جانب الطرق، واعتداءات يستهدف فيها الهدف ثم يفرّ المنفذ، إلى جانب عمليات قتل ينفذها منتسبون للتنظيم، مندسون داخل مجتمعات قبلية.

وأشار الموقع "إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي لعبت دوراً جوهرياً في هزيمة داعش في الباغوز- آخر معاقله، تعتمد قدرتها ورغبتها في شن حملات ناجحة لمكافحة الإرهاب على استمرار الوجود الأمريكي ، وعلى توقف تركيا عن تنفيذ هجمات في المنطقة من جهة أخرى".

ووفق الموقع "أدى التوغل التركي في شمال شرق سوريا في أكتوبر 2019، والانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، إلى نزوح مئات آلاف المدنيين ومعاناتهم على الحدود.

التطوران رفعا من التهديد بعودة داعش إلى المنطقة".

(م ش)