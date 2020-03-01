​​​​​​​موظفو سبوتنيك معتقلون في تركيا وروسيا تطالب بتوضيح تفاصيل ما حدث

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "ندعو السلطات التركية إلى التدخل في الوضع القائم، وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث".

وأكد البيان أن الصحفيين الروس يتعرضون "لتهديدات باستخدام القوة، ووُجهت إليهم مطالب بالتوقف عن أنشطتهم المهنية" وأشار البيان إلى أنه "بحسب المعلومات الموجودة، فإنهم يتواجدون منذ الأمس في مقر إحدى الأجهزة الأمنية التركية، وما يزيد الوضع صعوبة هو عدم وجود إمكانية للتواصل معهم".

وقالت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغاريتا سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة، مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجمت مجموعة أشخاص منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.

وتوترت العلاقات بين روسيا وتركيا على خلفية التطورات في إدلب, ومقتل جنود أتراك بنيران قوات النظام السوري.

(ي ح)