​​​​​​​موسكو: اتصالات مع واشنطن بشأن الوضع في إدلب

وقال ريابكوف خلال تصريحات صحفية: "أستطيع أن أقول بكل ثقة إنه تم حل عدد من المواقف المحددة التي نشأت على الأرض بشكل مُرضٍ إلى حد كبير بسبب الاستخدام الفعال للاتصالات بين العسكريين على مختلف المستويات، ونأمل أن تستمر هذه الاتصالات".

وقال ريابكوف، رداً على سؤال عما إذا كان يتم بحث مسألة التوترات الأخيرة في الوضع في منطقة إدلب خلال تلك الاتصالات: "نعم، يتم بحث كل المواضيع".

ويأتي ذلك بعد فشل المباحثات الروسية التركية التي أعقبت التوتر بينهم في إدلب, حيث قُتل جنود أتراك.

وسيطرت قوات النظام اليوم على الطريق الدولي "M5", بينما تستمر تركيا بإرسال المزيد من الأرتال العسكرية إلى إدلب وحلب.

(ي ح)