​​​​​​​مواطنون يعتبرون العزلة على أوجلان رفضاً للسلام وإصرار على تعميق الأزمات

وتستمر العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان منذ أسره بمؤامرة دولية في الـ 15 من شباط عام 1999.

ورغم السماح بعدة لقاءات بين أوجلان ومحاميه وأسرته إلا أن سياسة العزلة المشددة لاتزال سارية في معتقل إمرالي في تركيا.

وفي العام الفائت أجبر إضراب مفتوح عن الطعام قادته البرلمانية ليلى كوفن وألاف المعتقلين السياسيين في السجون التركية وكذلك مواطنون في عدد كبير من بلدان العالم، أجبر الدولة التركية على السماح بإجراء عدة زيارات لأوجلان لكن الدولة التركية واصلت تطبيق العزلة المشددة على أوجلان.

والتقى محامو أوجلان به به في الـ 2 من أيار، والـ 22 من أيار، والـ 12 من حزيران، و الـ 18 من حزيران من عام 2019 ، وآخر لقاء كان في الـ 7 من آب في العام المنصرم، ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن لا تسمح السلطات التركية للمحامين، ولا لعائلته اللقاء به.

وتبقى العزلة المشددة حديث الساعة بين المواطنين في شمال وشرق سوريا وأجزاء كردستان الأربعة، وتستمر ردود الفعل المستنكرة لسياسات الدولة التركية الموجهة ضد القائد عبد الله أوجلان.

وفي هذا السياق، قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت محمد حنان، أن الهدف من العزلة هو " إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، الذي ينادي به أوجلان، والذي لا يخدم مصالح تركيا في إبقاء الشعوب بحالة العبودية والتبعية".

وأضاف حنان" الدولة التركية لا تريد السلام، وتريد إبقاء المنقطة في حالة من الفوضى، لتُسيّر سياساتها الاحتلالية لذلك تهدف لإبقاء العزلة" .

واعتبر عضو اتحاد المثقفين بإقليم عفرين إبراهيم رشو، أن استهداف مشاريع القائد عبد الله أوجلان الداعية للسلام والحرية والديمقراطية، من قِبل الدول التركية المحتلة "باءت بالفشل، كون فكر وفلسفة أوجلان ساعدت على توعية الشعوب التواقة للحرية، وانتشرت بشكل سريع".

ونوّه رشو إلى إن ثورة روج آفا أصبحت مثالاً لشعوب العالم "بفضل فلسفة القائد أوجلان".

وشدد رشو بأن استمرار العزلة على القائد أوجلان، " دليل على رفض تركيا للسلام".

و شجبت المواطنة زينب سليمان من مُهجّري عفرين إلى مقاطعة الشهباء، العزلة على القائد عبد الله أوجلان من قبل تركيا، وقالت" مصممون على المقاومة حتى رفع العزلة عن القائد ، أوجلان وتحقيق حريته".

(سـ)

ANHA