​​​​​​​مواطنون يدعون المجلس الوطني الكردي لتحمل مسؤولياته

في ظل الأوضاع الراهنة والمخاطر التي تهدد مكتسبات ووجود الشعب الكردي, باتت قضية وحدة الصف الكردي الشغل الشاغل لكل أبناء الشعب الكردي بكل فئاته.

تشتت وانقسامات الأحزاب الكردية باتت نقطة ضعف الشعب الكردي الموحد، المصرّ على وحدة القوى والأحزاب السياسية أيضاً, ويؤكد الجميع على أن القوى والدول المعادية لقضية الشعب الكردي يعملون على ترسيخ هذا الانقسام وتسخيره للنيل من الشعب والقضاء عليه.

العديد من المبادرات أطلقت بهدف تحقيق هذه الوحدة, لكنها باءت بالفشل.

المبادرة الأخيرة دعا إليها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي هدفها ترتيب البيت الكردي وتوحيد قراره، وخطاب القوى السياسية في سوريا، حول هذه المبادرة استطلع مراسل وكالة أنباء هاوار آراء المواطنين.

أعداء الشعب الكردي يسعون إلى ترسيخ الانقسام الداخلي

تقول المواطنة حلوة علي من أهالي مدينة الحسكة: "هناك أعداء للشعب الكردي يسعون إلى ترسيخ الانقسام الداخلي, وهم يخشون من وحدة الصف الكردي، شعبنا ضحى بآلاف الشهداء وذاق الويلات حتى الآن، ومن أجل إنهاء هذا العذاب يجب تحقيق الوحدة، وهذا هو الوقت الأنسب لهذه الوحدة".

وأضافت حلوة: "نحن كشعب نطلب من الإعلام إيصال صوتنا إلى جميع الأحزاب الكردية التي لا تتجاوب مع مبادرة الوحدة, ونقول لهم يجب عليكم أن تتحدوا.

تفضيل المصالح الحزبية يعني عدم حصول الشعب الكردي على حقوقه, لهذا يجب عليكم الابتعاد عن المصالح الحزبية والشخصية الضيقة, والتفكير في مصلحة الشعب أولاً".

وتابعت: "أي هجوم أو احتلال يستهدف عموم الشعب الكردي، وليس حزباً أو شخصية معينة, لهذا يجب عليهم التفكير بالشعب الكردي وما يتعرض له".

يجب عدم التضحية بمصالح الشعب في سبيل المصالح الحزبية

بدوره المواطن موسى يوسف، يؤكد على أهمية الوحدة الكردية بالقول: "الوحدة ضرورية لأن عدونا يؤسس نفسه اعتماداً على التفرقة بين الشعب".

وتابع يوسف: "البعض باع نفسه لأعداء الشعب الكردي, ويفتعلون الحجج والذرائع غير الواقعية للهروب من تحقيق الوحدة, لكننا نؤكد لهم أن التهرب لن يفيد في شيء، وليس من مصلحة الشعب الكردي".

وتوجه برسالة إلى الأحزاب الكردية المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني بالقول: "أمنيتي أن تتحمل هذه الاحزاب مسؤولياتها تجاه الوحدة والشعب الكردي، وأن لا تضحي بالشعب من أجل المصالح الحزبية والشخصية ".

المواطن اسماعيل درويش بدروه حذّر من بقاء القوى الكردستانية على خلاف وتناقض وقال: "لا شك أن الشعب الكردي سيكون ضحية للمزيد من المجازر إذا لم تتحقق الوحدة, فبالوحدة والاتحاد تتشكل القوة، وبهذه القوة يمكن نيل الحقوق".

(هـ ن)

ANHA