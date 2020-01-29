​​​​​​​مهرجان ميتان المسرحي يتحدّى ظروف التهجير القسري

تستمر فعاليات مهرجان ميتان المسرحي الرابع في مقاطعة الشهباء بمشاركة العديد من الفرق المسرحية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

عدد من المشاركين من إقليمي الجزيرة وعفرين أشادوا بعروض المهرجان، وثمّنوا دور المهرجان في الحفاظ على ثقافة وثرات الشعب الكردي، وسط مساعي الاحتلال التركي بالقضاء عليها.

شفين خليل عضو في حركة الهلال الذهبي، تشارك في المهرجان من مقاطعة قامشلو، قالت: إن أجواء من الحماسة والإصرار تسود المهرجان، وإن هذه الأجواء تؤكد ارتباط أهالي عفرين المُهجّرين قسراً بتاريخهم وحضارتهم، والإصرار على الصمود حتى العودة إلى ديارهم.

وأشارت شفين إلى أن أهالي عفرين صنعوا من "اللاشيء" مكاناً للتعبير عن تاريخهم وحضارتهم "وهذه هي إحدى وجوه المقاومة بحد ذاتها".

عضو مركز الثقافة والفن لإقليم عفرين ريزان بكر تحدّث عن مراحل تنظيم مهرجان ميتان المسرحي، حيث نُظمت فعاليات المواسم الثلاثة الأولى في عفرين، وأضاف "بعد التهجير قسراً من مقاطعة عفرين المحتلة ، عملنا على عرض مهرجان ميتان للموسم الرابع في مقاطعة الشهباء، وذلك وسط الإمكانات الضئيلة والحصار المفروض من قبل النظام السوري والانتهاكات التي يمارسها المرتزقة بحق أهالي عفرين المُهجّرين في مقاطعة الشهباء".

وأكد بكر أن الانتهاكات التي مارسها الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء من قصفٍ مستمر لم تؤثر على استمرار المقاومة، ولم توقف فعاليات مهرجان ميتان في موسمه الرابع.

بهار حسن وهي مشاركة من مدينة قامشلو، قالت بهذا الصدد: "من مقاطعة قامشلو نشارك في مهرجان ميتان المسرحي، ورأينا الأجواء الحماسية ومقاومة أهالي عفرين في المخيمات، والمنازل شبه المدمرة، وهذا كان الدافع القوي لنشارك في مهرجان ميتان المسرحي، ونعرض فيه مسرحيتين".

(ك)

ANHA