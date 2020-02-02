​​​​​​​مهجرو عفرين يطلقون حملة تشجير رداً على الانتهاكات التركية بحق الطبيعة

منذ احتلال مقاطعة عفرين في 18 آذار من عام 2018 من قبل تركيا والجماعات المرتزقة التابعين لها وهم يرتكبون أبشع الانتهاكات بحق الأهالي حتى إنها طالت والطبيعة, حيث لا تزال عمليات حرق وقطع ونهب الآلاف من الأشجار المثمرة والحراجية مستمرة كالزيتون والصنوبر والسرو والتي تتجاوز أعمارها الـ 70 عاماً لغرض التجارة والتدفئة.

هيئة الزراعة وبلدية الشعب في مقاطعة عفرين المحتلة وبالتعاون مع أهالي مخيم برخدان التابع لناحية فافين في مقاطعة الشهباء بدأوا بحملة زرع أنواع مختلفة من أشجار السرو والزينة ، ووُزّعت على الكومينات الموجودة ضمن المخيم لزراعتها .

الحملة تهدف إلى زراعة 600 شجرة، منها 250 شجرة شمسية ضمن المخيم، و 200 شجرة سرو في المحيط والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى 150 شجرة زينة.

كما ويحضّر الأهالي نحو 2000 شتلة لزراعتها لاحقاً في حديقة المخيم، وهي أنواع مختلفة من الورود مثل القرنفل والريحان والقره كوز وأنواع كثيرة غيرها.

حول هذه الحملة صرّح الإداري في بلدية "مخيم برخدان" وليد أحمد أن هذه الحملة جاءت رداً على انتهاكات الاحتلال التركي بحق الطبيعة في عفرين.

وقال: "يواصل الاحتلال التركي حرق، وسرقة، وقطع كافة أنواع الأشجار في مقاطعة عفرين بهدف التجارة بها، ونحن أهالي عفرين نردّ على انتهاكات الاحتلال من خلال مشاركتنا بالمشاريع الزراعية ضمن مقاطعة الشهباء.

بالنسبة لنا فالطبيعة هي حياتنا, نحن المجتمع العفريني نحب الطبيعة والبيئة, ولا نريد أن نتسبّب بأذى لها، لذلك قمنا بالتعاون مع الأهالي في المخيم بهذه الحملة لزراعة نحو 600 شجرة، و2000 شتلة مختلفة من الورد ضمن المخيم".

بدورها ربيعة حسن من أهالي عفرين قالت: "سنواظب على الاهتمام بزراعة المزيد من الأشجار، ونحمي الطبيعة، ولن نسمح للاحتلال التركي بأساليبه الفاشية النيل من إرادتنا القوية".

وتابعت: "تعاونا جميعاً في زراعة الأشجار بجانب هذه الخيم, وأينما ذهبنا سنعمل على حماية الطبيعة، فهذه من صفاتنا نحن المجتمع العفريني".

هذا وكشفت منظمة حقوق الإنسان في إقليم عفرين في تقرير لها أن الاحتلال التركي والجماعات المرتزقة أقدموا على قطع أكثر من 50 ألف شجرة مختلفة من الزيتون والأشجار الحراجية والأشجار المثمرة.

(ر ح)

ANHA