​​​​​​​منظمة عربية تطالب الدول العربية بحظر استيراد المنتجات التركية

يتصاعد الشجب ضد الدولة التركية بسبب تدخلها في الشؤون العربية.

وفي سياق ردود الأفعال على ممارسات الدولة التركية طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان وهي منظمة مصرية، الدول العربية وعلى رأسها مصر ودول مجلس التعاون الخليجي كالإمارات والسعودية بحظر استيراد المنتجات والبضائع التركية، وكذلك حظر تداول الليرة التركية بكافة البنوك العربية رداً على التدخلات التركية السافرة بالدول العربية وآخرها التدخل التركي بليبيا.

ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي كافة الدول العربية إلى إطلاق حملات واسعة لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية، ومقاطعة منتجات الشركات التركية الكبرى والأسواق التركية بالخليج وأيضاً السياحة التركية وسوق الدراما التركية.

وأشار زيدان القنائي أن حظر استيراد كافة المنتجات التركية سيؤدي لانهيار اقتصادي بتركيا، واندلاع ثورة شعبية للإطاحة بأردوغان وحكومته الداعمة للإخوان والتنظيمات الإرهابية بالشرق الأوسط.

ويذكر ان الكردستانيين أطلقوا حملة لمقاطعة البضائع التركية في أجزاء كردستان الأربعة وأوربا، وذلك استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا.

(د ج)

ANHA