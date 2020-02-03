​​​​​​​منظمة التعاون الإسلامي ترفض صفقة القرن

و دعت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، والتي تعقد قمة في مدينة جدة السعودية لمناقشة الخطة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، دعم أية جهود دولية لحل القضية الفلسطينية وصولاً إلى سلام شامل، كما أكد دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

بدوره، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: "إن صفقة القرن هي محاولة غير مسبوقة لإنكار حق الشعب الفلسطيني، معتبراً أنها "تدمّر الأسس التي قامت عليها مفاوضات السلام".

وشدد المالكي على أن "الخطة الأمريكية منحازة بشكل كامل للجانب الإسرائيلي"، معتبراً أنها "تشرّع إجراءات الضم الإسرائيلية وتلغي القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن السعودية منعت وفداً إيرانياً من حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قوله إن "الحكومة السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة صفقة القرن".

(آ س)