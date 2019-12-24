​​​​​​​منذ 10 أيام.. الخبز مفقود في المناطق المحتلة

يعاني أهالي البلدات والقرى التابعة لناحية عين عيسى التي تحتلها تركيا ومرتزقتها غلاءً فاحشاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية وانقطاعاً تاماً لمادة الخبز منذ أكثر من 10 أيام.

وبحسب شخص خرج من قرى بلدة العلي باجلية يوم أمس، التقت به وكالتنا، فإن مادة الخبز مقطوعة منذ 10 أيام في البلدة، وأن الأهالي خرجوا بمظاهرة صباح يوم أمس أمام فرن البلدة مطالبين بتأمين المادة.

وروى تفاصيلاً أكثر عن الموضوع قائلاً: "صاحب الفرن أحضر فجر يوم أمس سيارة من نوع "بيك آب" محمّلة بالطحين لخبزها لأهالي البلدة والقرى التابعة لها، وبعد ساعة من توزيعه للخبز على الأهالي جاء أحد عناصر المرتزقة، واستولى على كامل كمية الخبز التي تم تحضيرها للأهالي بحجة توزيعها على العناصر والمقرّات".

وأثار هذا التصرف غضب الأهالي الذين يتنظرون أمام الفرن لساعات طويلة الأمر الذي دفعهم للهجوم عليه وملاحقته إلى أحد المقرات التي يتمركز فيها مع قوات الأحتلال التركي ورشقهم بالحجارة وتوجيهم الشتائم لهم.

وبحسب ذات الشخص فإن الأهالي في كل من بلدة العلي باجلية وقرية كرمازات خرجوا بمظاهرات شعبية للمطالبة بتوفير الخبز والمواد التموينية وغيرها، وأن المرتزقة يتذرعون لامتصاص غضب المتظاهرين بإقناعهم بأن الأحوال ستتحسن عما قريب وأن دولة الاحتلال التركي ستفتح لهم البوابة وستُوفّر كافة احتياجاتهم.

ولفت إلى أن هناك غلاءً فاحشاً وندرة في المواد التموينية من زيت وسكر وحليب أطفال وغيره، وعدم قدرة الأهالي على شرائها بسبب عدم وجود أي مصدر للدخل هناك بعد توقف كافة الإدارات والمؤسسات عن العمل، حيث يعتمد معظم سكان المنطقة على المعاشات الشهرية والزراعة.

وأوضح بأنهم يشترون خزان المياه سعة 1000 لتر بـ 3000 ليرة سورية، وأن سعر برميل المازت تجاوز الـ 60 ألف ليرة سورية.

وكانت مصادر أخرى أكّدت لوكالة أنباء هاوار بأن مادة الخبز قليلة جداً ويصعب تأمينها في ناحية سلوك شرقي مدينة كري سبي/تل أبيض أيضاً.

هذا واحتلت تركيا كل من بلدتي العلي باجلية وأبو خرزة التابعتين لناحية عين عيسى بعد عدوانها السافر على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلالها لمنطقتي سري كانيه وكري سبي.

(ج)

ANHA