​​​​​​​مناصرو حزب الله ينسحبون من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

وقالت قناة السومرية" إن المعتصمين بدأوا الانسحاب بشكل تدريجي من أمام السفارة الأمريكية في بغداد".

وداع بيان الحشد " الجماهير الموجودة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية، التي أمرت بذلك، "وحفاظاً على هيبة الدولة"، مخاطبة المعتصمين بالقول: "إن رسالتكم وصلت."

وحلّقت مروحيات أباتشي فوق مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن، لحماية بعثتها الدبلوماسية، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وهدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالانتقام من إيران، لكنه قال لاحقاً: "إنه لا يريد خوض حرب معها".

وتظاهرت حشود، الثلاثاء، احتجاجاً على غارات جوية أمريكية، استهدفت قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي، ما أدى إلى مقتل 25 عنصراً، وذلك رداً على مقتل جندي أمريكي.

(م)