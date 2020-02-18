​​​​​​​منازل المدنيين هدف القصف العشوائي على قرى غرب كري سبي

وتسببت دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها بتهجير أكثر من 70 ألف من أهالي مدينة كري سبي وريفها وقرى تابعة لناحية عين عيسى إثر هجومها البربري الغاشم على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، واحتلالها لكل من سري كانيه وكري سبي/تل أبيض.

ولم يكتف الاحتلال التركي ومرتزقته بتهجير الأهالي من تلك المناطق، بل عمدوا وبشكل يومي إلى قصف القرى الغربية من مقاطعة كري سبي "قز علي، الحرية، السليب، الهوشان، الخالدية"، والتي لم يستطيعوا احتلالها بعد تصدي مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية لهم في تلك القرى.

ووثّق مراسل وكالتنا أثناء تغطيته أوضاع مناطق التماس مع الاحتلال التركي في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي المحتلة بالصور بعض المنازل المدمرة، نتيجة تعرضها للقصف من الجانب التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن القرى الغربية التي تحتلها تركيا ومرتزقتها حالياً "الفارس، كفيفة، أبو خرزة" فيها عدد من المنازل المدمرة، دمرتها تركيا والمرتزقة لتهجير أهلها وتسهيل احتلالها أثناء هجومهم على المنطقة.

(ج)

ANHA