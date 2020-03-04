​​​​​​​من الرقة.. سلسلة محاضرات وتزيين الشوارع بحلول 8 آذار

باشرت لجنة المرأة في مجلس الرقة المدني، صباح اليوم، بتزيين دوارات المدينة لاستقبال يوم المرأة العالمي، حيث زينت هذه الدوارات بالزهور وزراعة بعض الشُجيرات والورود.

في السياق، نُظمت محاضرة في صالة التاج وسط مدينة الرقة بحضور عضوات اللجان التابعة لبلديات الشعب ونساء مجلس الرقة المدني.

وبدأت المحاضرة بتهنئة كافة نساء، من قبل إدارية لجنة المرأة في مجلس الرقة المدني فيروز خليل وأشارت إلى أن كل دولة لها رمز لهذا اليوم، ونحن كنساء شمال شرق سوريا نحتفل به مع الشهيدات اللواتي بذلن أرواحهن وحياتهن، أمثال هفرين خلف وبارين وجيجاك.

وقالت فيروز إن إثبات المرأة لذاتها وثقافتها صدم العالم بأكمله.

في النهاية، عرض سنفزيون يتمحور حول بطولات وانتصارات المرأة في الرقة.

في إطار الفعالية ذاتها، نظمت إدارة المرأة في الرقة محاضرة لمعلمات مدينة الرقة بالتنسيق مع مكتب المرأة في لجنة التربية والتعليم، تحدثت فيها كل من الإداريات مريم الإبراهيم وزليخة عابدي وأشرن إلى أن :"المرأة هي الأكثر ارتباطاً بالمجتمع، وأن الحرية والمساواة تتحقق بحل قضية المرأة، متمنيات أن يكون الاحتفال القادم بالثامن من آذار في مدينة عفرين وتحرير كافة المدن المحتلة.

وفي ختام الاجتماع كرّمت إدارة المرأة في الرقة المعلمات تقديراً لجهودهن المبذولة في مجال التربية والتعليم.

(كروب/ س و)

ANHA