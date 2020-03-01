​​​​​​​ملتقى الأديان يطالب بممارسة ضغوط على تركيا للكشف عن سلامة أوجلان

إلى جانب سلسلة الفعاليات المنظمة تنديداً واستنكاراً للعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان, وخاصة بعد أنباء نشوب حريق في جزيرة إمرالي حيث يعتقل أوجلان، أصدر ملتقى الأديان في مدينة حلب بياناً كتابياً.

تُلي من قبل عضو مجلس ملتقى الأديان عبد الرحمن غزو, من أمام المسجد الكبير في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وافتتح البيان بقوله تعالى:

(وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصار)

إن جميع الشرائع الإلهية تحرم حجز حرية الإنسان بدون وجه حق، وقد مضى على اعتقال القائد عبدالله أوجلان واحد وعشرون عاماً في سجن إمرالي, وقد تعرضت جزيرة إمرالي التي يحتجز فيها القائد مع خمسة من رفاقه المناضلين إلى حريق مفتعل للضغط على إرادة النضال الحر.

وقد حاولوا سابقاً اغتيال القائد أوجلان بالسم، كما تعرض لتهديد مباشر من جهات مجهولة, كل هذا للنيل من فكره، الذي أصبح خطراً على الدول الاستبدادية.

لكن: لم ولن يستطيعوا إسكات صوت الحق، صوت الفكر، كما قال القائد (أنا جسدياً معتقل وفكرياً حر).

وإننا ندين ونستنكر السياسات الدولية وسياسة الدولة التركية بحق شعوب المنطقة المتمثلة في شخص القائد الأممي قائد الحرية عبد الله أوجلان، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل السماح بزيارة القائد، وممارسة الضغوط على النظام التركي للكشف عن وضعه في سجن إمرالي، والسماح لذويه ومحاميه بزيارته.

كما نطالب بالضغط على الحكومة التركية للإفراج عن القائد أوجلان، والخروج عن صمته حيال جريمة اعتقاله، وتحمل مسؤولياته النابعة من صميم مبادئ القانون والعدالة الأممية لما يحمله القائد أوجلان من فكر حرّ، وخاصة فكر مشروع الأمة الديمقراطية الذي تطمح له شعوب المنطقة، للخلاص من نير الظلم والاستبداد، ولن يهدأ لنا بال حتى نطمئن على صحة القائد وسلامته، ولن نستكين حتى إطلاق سراحه ورفاقه المعتقلين".

(م ع – ر ح)

ANHA