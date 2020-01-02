​​​​​​​ملا نواف: مفاتيح الحل في إمرالي

فرضت السلطات التركية في 21 تشرين الأول 2019، عقوبة "انضباطية" أخرى بحق القائد عبد الله أوجلان وثلاثة معتقلين آخرين في إمرالي وهم (عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم، ويسي آكتاش)، وصرّح محامو أوجلان أن: "هذه العقوبات لها طابع السرية وأنهم يجهلون مضمونها".

وقال عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة بشير ملا نواف: "بالنظر لتاريخ تركيا نلاحظ جلياً بأنه مليء بالعنصرية وندرك جيداً بأن تركيا محترفة في كيفية صهر الشعوب، وأبادت الكثير من الأمم والأقليات وهجرتهم من مناطقهم، وارتكبت أيضاً مجازر عديدة بحق شعوب المنطقة".

وأشار ملا نواف إلى مرحلة انهيار الحقبة العثمانية، وقال: "كافة شعوب المناطق التي كانت تحت سلطة الاحتلال العثمانية تمكنت من إيجاد حل لقضيتها ووضعت حدود لدولها الجغرافية القائمة الآن".

وأوضح ملا نواف بأن تركيا تتخوف الآن من الشعب الكردي، لأنهم من أحد أكبر الشعوب في تركيا الحالية، وقال: "إن أي تغيير سياسي واجتماعي في تركيا سيؤدي لإسقاط الجمهورية التركية، التي لم تعد قادرة على إيجاد حلول للمرحلة الحالية ولأزماتها".

ونوه ملا نواف بأن حركة تحرير كردستان بقيادة القائد عبد الله أوجلان تمكنت من الصمود أمام آلة القمع التركية منذ 40 عام وحتى الآن، وأشار بأن الحركة تمكنت من مواصلة نضالها "لأنها مطلعة على السياسة التركية، وتمكنت أيضاً من فك وكسر القيود التي أعدتها السلطات التركية لتقييد الشعب الكردي بها".

وأشار ملا نواف بأن السلطات التركية أدركت الدور الذي يلعبه القائد أوجلان، لذلك حاكت مؤامرة وتمكنت من أسره منذ 20 عام، لإفشال ثورة حركة تحرير كردستان. وقال: "ووضعت السلطات التركية القائد أوجلان في سجن انفرادي، وحرمته من أبسط حقوقه وحتى حقوقه الفردية منها رؤية ذويه ومحاميه، وهذه الإجراءات انتهاك لحقوق الانسان ومنافية لجميع الأعراف والمعايير الإنسانية والعالمية".

ملا نواف نوه بأن السلطات التركية شددت العزلة على القائد أوجلان بعد الثورات التي اندلعت في مناطق شرق الأوسط التي عُرفت بربيع الشعوب، وقال: "لأن تركيا مدركة تماماً مدى تأثير وتقدير المجتمع الكردي وباقي المجتمعات في المنطقة لتوجيهات وتحليلات القائد أوجلان بصدد حل الأزمات".

وبيّن بشير ملا نواف بأن السلطات التركية شددت إجراءات العزلة على فكر وتحليلات القائد أوجلان في الفترة الماضية، نتيجة غرقها في مستنقع بسبب تدخلاتها في دول الجوار كسوريا والعراق، وقال: "تركيا مدركة بأن مفاتيح الحل في إمرالي، والقائد أوجلان يستطيع إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة في الشرق الاوسط ويستطيع إيجاد مخرج لها".

(أ ب)

ANHA