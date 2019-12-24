​​​​​​​مكتبُ حزب سوريّا المُستقبل يعقدُ ندوةً سياسيّةً في كوباني

وشارك في النّدوة الّتي نظّمها حزب سوريّا المستقبل في مكتبه السّياسيّ بمدينة كوباني عدد من السّياسيّين من عدّة أحزاب، بالإضافة الى أعضاء الحزب من مناطق متفرّقة مثل الرّقة، تل أبيض، ومن نواحي مقاطعة كوباني مثل صرين والجلبية والقنايا.

وأُلقِيت محاضرات في النّدوة من قبل كلّ من عضو المجلس العام لحزب سوريّا المستقبل كديم إبراهيم، والعضوة في المجلس العام لحزب سوريّا المستقبل في مقاطعة كوباني فايزة عبدي.

هذا وجاء في المحاضرة عدّة موضوعات منها تعريف التّهجير القسريّ، والأساليب الّتي تتّخذها الدّولة التّركيّة خلال ممارساتها في المدن الّتي تحتلّها منذ دخولها في الأزمة السّوريّة، واحتلال مدن شمال وشرق البلاد وكيفيّة العمل على تهجير السّكّان الأصليّين بعدّة أساليب وتوطين الغرباء بدلاً عنهم.

كما وتطرّقت المحاضرة أيضاً إلى موضوع التّطهير العرقيّ، والتّغيير الدّيمغرافيّ الّتي طرأت على عدّة مناطق في سوريّا، والّتي تجري برعاية وتخطيط تركيا، كالمناطق الّتي احتلّتها شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى تهجير السّوريّين عبر صفقات مع روسيا من الدّاخل السّوريّ، وتوطينهم في المناطق المُحتلّة بهدف إحداث تغيير ديمغرافيّ كما يجري في عفرين وسري كانية، كري سبي.

هذا وركّزت المحاضرة أيضاً على الانتهاكات الّتي رافقت هجمات الاحتلال التّركيّ على شمال سوريّا، والمجازر الّتي ارتكبتها بحقّ الشّعب الكرديّ والأرمنيّ، والشّعب العربيّ.

وقال كديم خلال المُناقشات الّتي دارت مع الحضور: "إنّ الشّعب المنظّم يشكّل قوّة سياسيّة وعليه يجب قبل كلّ شيء تنظيم الشّعب، وإعطاء كلّ المكوّنات حقوقها القوميّة والثّقافيّة والإثنيّة، وهذا لا يمكن أن يطبّق سوى في مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة الّتي يمكن لأيّ مواطن أن يجد دوره ومكانه فيها بأريحية".

كما جرت نقاشات حول عدم الإمكان أن تكون الحرب على الأراض السّوريّة، مؤكّدين على ضرورة فتح قنوات مشتركة تجمع عموم الشّعب السّوريّ حول مفاوضات سوريّة – سوريّة، والخلاص من هيمنة الدّول المُتدخّلة في الشّأن السّوريّ وفي قرار الشّعب في كيفيّة إدارة وطنه.

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ANHA