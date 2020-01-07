​​​​​​​مقتل وإصابة العشرات خلال تشييع قاسم سليماني

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن ما لا يقل عن 35 شخصاً قتلوا في مدينة كرمان، الثلاثاء، نتيجة تدافُعٍ، خلال جنازة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في غارة نفذتها طائرة أمريكية دون طيار، بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة.

ووصل جثمان قاسم سليماني، الثلاثاء، إلى مسقط رأسه ليُدفن هناك، وشاركت حشود غفيرة في تشييعه، بصورة غير منظمة، ما أدى إلى وقوع حادث التدافع.

وأفادت مصادر إيرانية بتأجيل دفن سليماني بعد حادث التدافع.

وأثار مقتل سليماني تهديدات إيرانية جديدة للمصالح الأمريكية، إلى جانب تهديدات من قوات مقرّبة من طهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.

(ي ح)