​​​​​​​مقتل مرتزقين وإسقاط طائرة استطلاع وتدمير ألية عسكرية في عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً كتابياً، حول عمليات نفذتها قواتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا بتاريخ الـ 27 من كانون الثاني الجاري عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في مدينة عفرين، وأسفرت العملية عن تدمير آلية عسكرية.

وفي مساء اليوم ذاته، نفذت قواتنا عملية قنص ضد مرتزقة فيلق الشام، بقرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا، والعملية أسفرت عن مقتل مرتزقين وإصابة آخر بجروح.

بتاريخ الـ 28 من كانون الثاني الجاري، أسقطت قواتنا طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي، ما بين فيلا قاضي، وبرادي التابعة لناحية شرا بعفرين.

كما قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في يومي الـ 27 و 28 من كانون الثاني الجاري قرى عفرين والشهباء بالصواريخ، ومدافع الهاون، وأسفر القصف عن إلحاق أضرار مادية بالمدنيين وممتلكاتهم".

(د ج)