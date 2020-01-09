​​​​​​​مقتل مدنيين جراء اشتباكات بين المرتزقة بريف الباب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وجراء الاشتباكات بين مرتزقة تركيا قتل مدنيين اثنين بعد إصابتهما برصاص عشوائي على خلفية الاقتتال المسلح المتواصل على طريق الراعي بين منطقتي الباب وسوسيان في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وبين المرصد أن الاشتباكات وقعت بين مرتزقة الجبهة الشامية من طرف، ومرتزقة أحرار الشرقية من طرف آخر المدعومتان من تركيا وذلك بسبب وجود خلاف بين الفصيلين على تهريب المواشي نحو مناطق سيطرة النظام.

فيما أقدمت مرتزقة الجبهة الشامية على اعتقال نحو 13 عنصرا من مرتزقة أحرار الشرقية ومصادرة سيارات محملة بالمواشي كانت في طريقها نحو مناطق سيطرة النظام، لتقوم بعدها مرتزقة أحرار الشام باستقدام تعزيزات عسكرية اندلعت على إثرها الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الجانبين، وسط حالة من التوتر تشهدها عموم المنطقة.

هذا وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها اشتباكات شبه يومية بسبب الخلافات على المعابر وتقاسم ما ينهبونه من أملاك المدنيين.

(آ س)