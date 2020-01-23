​​​​​​​مقتل جندي تركي وإصابة آخر ومقتل مرتزق في عمليات لقوات تحرير عفرين

ونفذت قوات تحرير عفرين عمليتين في مدينة مارع ومدينة اعزاز مركز منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وكشفت قوات تحرير عفرين تفاصيل العمليتين في بيان كتابي جاء فيه :"

نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في منطقة مارع واعزاز، وفي هذا الإطار:

بتاريخ الـ 21 من كانون الثاني نفذت قواتنا عملية قنص في منطقة مارع ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي ما أدى لمقتل مرتزق.

بتاريخ الـ 22 من كانون الثاني نفذت قواتنا عملية تفخيخ بمقر لجيش الاحتلال التركي في اعزاز ما أدى لمقتل جندي تركي وإصابة آخر بجروح إضافة إلى إعطاب دبابة.

بالتزامن مع ذلك، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى بمقاطعة عفرين والشهباء، بالمدافع والدبابات والهاون، هذا ويستمر تحليق الطائرات المسيّرة في المنطقة.

قوات تحرير عفرين

23 كانون الثاني 2020".

(م)