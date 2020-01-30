​​​​​​​مقتل 3 من صف الضباط لجيش الاحتلال التركي في عفرين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بياناً كتابياً للرأي العام، كشفت من خلاله عن حصيلة عملية نفذتها قواتها ضد الاحتلال التركي في عفرين، وقصف الاحتلال التركي لناحية تل رفعت بالشهباء.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ الـ 29 من كانون الثاني الجاري نفذت قواتنا عملية نوعية ضد أحد معاقل جيش الاحتلال التركي في قرية كوبلي التابعة لناحية شرا بعفرين، وأسفرت العملية عن مقتل 3 من صف الضباط التابعين لجيش الاحتلال التركي.

وفي اليوم ذاته قصف جيش الاحتلال التركي قرى منطقة الشهباء وناحية شيراوا، وأسفر القصف العنيف الذي تعرضت له ناحية تل رفعت عن استشهاد طفل، وإصابة طفل آخر بجروح، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات الأهالي في المنطقة".

(د ج)