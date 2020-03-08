​​​​​​​مقتل 3 مرتزقة وتدمير دبابة في سلسلة عمليات لقوات تحرير عفرين

وكشفت قوات تحرير عفرين عن نتائج عمليات نفذتها في الفترة الممتدة بين الـ 4 والـ 7 من آذار الحالي.

وجاء في نص البيان :"

للإعلام والرأي العام

يوم ٤ آذار

حاولت مرتزقة الجيش التركي الهجوم على بلدة شيخ عيسى، لكن قواتنا قامت بالتصدي لهم، و أجبرت المرتزقة على العودة خائبين، ولم نستطع معرفة عدد قتلى وجرحى المرتزقة.

يوم ٥ آذار

قامت قواتنا في منطقة إعزاز بعملية نوعية ضد معسكر للجيش التركي، في المحصلة دُمرت دبابة، لكن لم نستطع معرفة عدد القتلى والجرحى.

يوم ٦ آذار

قامت قواتنا في عفرين بعملية نوعية بالمفخخات ضد مرتزقة الجيش التركي، في المحصلة جُرح اثنان من المرتزقة.

قامت قواتنا في إعزاز بإحراق مركبتين للمرتزقة.

يوم ٧ آذار

قامت قواتنا في قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا بعملية نوعية ضد مرتزقة الجيش التركي. في المحصلة قُتل اثنان من المرتزقة، وجُرح آخر كما تم تدمير مركبة تابعة لهم.

كما نفذت قواتنا عمليتين في منطقة الباب، وفي المحصلة قُتل مرتزق واحد و جُرح آخر.

في محصلة العمليات التي استمرت أربعة أيام متتالية، قُتل ٣ من المرتزقة و جُرح ٤ آخرون.

كما قام جيش الغزو التركي في الآونة الأخيرة وباستمرار بقصف مناطق ونواحي شرا وشيراوا وقرى مناطق الشهباء بالقذائف والهاون والصواريخ.

قوات تحرير عفرين

٨ آذار ٢٠٢٠".

(م)

ANHA