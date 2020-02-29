​​​​​​​مقاطعة الحسكة تستذكر 84 شهيداً من شهداء شهر شباط

نظّم مجلس عوائل الشهداء في مدينتي الحسكة و الدرباسية مراسم استذكار لـ84 شهيداً ممن استشهدوا في أماكن وأعوام مختلفة من شهر شباط، خلال تصديهم لمرتزقة الاحتلال التركي وداعش.

الحسكة

أقيمت مراسم استذكار شهداء الحسكة في مركز خابور للثقافة والفن بحي المفتي في المدينة، بحضور عوائل الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وعدد من الأهالي.

بدأت المراسم بدقيقة صمت، بعدها تحدث عضو مجلس عوائل الشهداء عبدالرزاق سلمو وقال: " ننحني إجلالاً وإكراماً لذوي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن كرامة الوطن".

وأضاف: "يجب على جميع المكونات التكاتف من أجل بناء أمة ديمقراطية وحماية أراضي شمال وشرق سوريا لدحر الإرهاب".

من جانبه تحدث باسم المجلس العسكري في مدينة الحسكة حسين سلمو، ونوّه أن الهجمات التي تشن على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي هدفها تشتيت جميع المكونات وإفشال الأمة الديمقراطية.

وأكد حسين سلمو، في سياق الحديث على أن المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان كانت تهدف إلى القضاء على فكره، "لكننا مازلنا نُقاوم أمام الهجمات ونعيش على مسار أخوة الشعوب".

مراسم الاستذكار انتهت بعرض سنفزيون عن الشهداء والقائد عبدالله أوجلان.

الدرباسية

وفي الدرباسية نظم مجلس عوائل الشهداء في الناحية مراسم استذكار لـ8 شهداء استشهدوا في شهر شباط في أوقات وأماكن مختلفة.

المراسم جرت في مركز الثقافة والفن في الناحية، وحمل الحضور صور أبنائهم الشهداء، كما زُين المكان بصور الشهداء الـ8.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قُرئت أسماء الشهداء الـ8، وهم كل من: "كمال باش(شردان)، مظلوم علي، حسين عربو ،جكدار حسو، عطالله الجربا، أحمد الشرابين(سرحد جودي)، سيبان أوصمان (شفكر درباسية) وشيخموس شيخو(ممو)".

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، سالم السالم، كلمة أوضح فيها أن هؤلاء الشهداء ضحوا بحياتهم في سبيل خلاص الشعوب المظلومة من الظلم والاضطهاد.

واختتمت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

وخلال المراسم التي جرت في المدينتين أكد عوائل الشهداء أنهم ماضون في درب أبنائهم حتى تحقيق كافة الأهداف التي استشهدوا من أجلها.

(ج إ/س و)

ANHA