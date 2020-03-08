​​​​​​​مقاتلات YPJ: ناضلنا وسنناضل لنحرّر كافّة النّساء

بالتّزامن مع يوم المرأة العالمي، تحدّث عدد من مقاتلات وحدات حماية المرأة لوكالة أنباء هاوار، المقاتلات هنّأن بداية القائد عبد الله أوجلان، وكافّة مقاتلات وحدات حماية المرأة، وكافّة نساء العالم بهذه المناسبة.

والمقاتلة في وحدات حماية المرأة بيمان روج، قالت بهذا الصّدد: "إنّ المقاومة التي أبدتها وحدات حماية المرأة مقاومة بطوليّة، وكان لمقاومتهنّ دور فعّال في تحرير كافّة النّساء اللّاتي عانينَ الظّلم والاضطهاد، وما يزلنَ يناضلنَ من أجل جميع نساء العالم.

وأكّدت بيمان: "أنّ يوم الثامن من آذار، بالنسبة لهنّ، يُعدّ يوماً لتصعيد النّضال والمقاومة. يوم 8 آذار يُعدّ يوماً لدحر الذّهنية الرّجعية، ونحنُ سنحرّر جميع النّساء بطليعة فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

ومن جانبها هنّأت المقاتلة جاف رش زاغروس جميع نساء العالم بمناسبة 8 آذار، وقالت: "نحن كنساء، اتّخذنَ مكاننا في خنادق القتال والكفاح من أجل حماية القيم الإنسانية، وهذا محلّ فخر لنا؛ لأنّنا نقاتل من أجل حماية المرأة، ومقاومتنا ضدّ مرتزقة داعش ودولة الاحتلال التّركيّ، أثبتت للعالم أنّ المرأة في شمال وشرق وسوريّا قاتلت، وانتصرت على أكبر تنظيم إرهابيّ، عجزت الدّول عن قتاله".

واختتمت جاف رش حديثها بالتّأكيد على الكفاح والمقاومة، حتّى تحرير كافّة النّساء، وبشكل خاصّ الأيزيديّات، من يد مرتزقة داعش.

كما قالت المقاتلة بيمان سيدو: "إنّ يوم 8 آذار يُعدّ يوماً مهمّاً لجميع النّساء، فالمرأة ناضلت على مرّ التّاريخ، وحتّى يومنا هذا لنيل حرّيتها، وحاربت الذّهنية الرّجوليّة، وسعت من أجل الحصول على حقوقها، لذلك فإنّ هذا اليوم يعدّ يوماً مميّزاً لنا، ولجميع النّساء."

(ك)

ANHA