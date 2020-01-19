​​​​​​​معرض للفن التشكيلي في ألمانيا دعماً لشمال وشرق سوريا

وبمشاركة العشرات من الفنانين التشكيليين الكرد والأوروبيين، انطلقت مساء يوم أمس، فعاليات معرض للفن التشكيلي حمل عنوان "لستم وحدكم" باللغة الكردية، وذلك دعماً لمناطق شمال وشرق سوريا.

ويقام المعرض في محطة القطار(زوت) في مدينة كريفلد الألمانية بمشاركة 18 فناناً تشكيلياً كردياً و22 فناناً تشكيلياً أوروبياً، جاؤوا من سويسرا، ألمانيا، الدنمارك، فرنسا والنمسا.

وحضر المراسم الافتتاحية البرلماني الألماني أوفا شوما، وممثلون عن منظمة حقوق الإنسان ومنظمة حقوق اللاجئين، ووزارة الثقافة الألمانية، وعدد من المؤسسات المدنية الألمانية.

و تُعرض خلال الفعالية عشرات اللوحات التي رسمها الفنانون التشكيليون دعماً لمناطق شمال وشرق سوريا، إذ تحمل اللوحات الواقع الذي تعيشه المنطقة منذ 8 أعوام من ثورة غيرت الواقع المعاش في المنطقة، إلى مقاومة في وجه مرتزقة داعش.

وقالت إحدى الفنانات التشكيليات المشاركات في المعرض جيهان محمد علي في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار "تحية حب وتقدير لأهلنا في روج آفا، باسمي وباسم جمعية "رنك آرت" أقول أنتم لستم لوحدكم، إما أن نكون معاً أو لا نكون".

ويستمر المعرض في الفترة الممتدة بين الـ18 من الشهر الجاري وحتى الـ22 منه.

(ج)

ANHA