​​​​​​​معرض لرسومات طلبة المدراس في مخيم سردم

واستمراراً للفعاليات المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان من قبل السلطات التركية، وتزايد ردود الفعل الشعبية المطالبة بحريته، افتتحت اليوم لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي بالتنسيق مع حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن في إقليم عفرين معرضاً فنياً، تخلله عرض سنفزيون عن حياة القائد.

المعرض افتُتح في مخيم سردم، وتضمن عرض 20 لوحة رسمت عليها صور مختلفة للقائد أوجلان، من قبل 10 طلاب من مدارس إقليم عفرين، وشارك في افتتاحه العشرات من الأهالي.

بدأ افتتاح المعرض بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين نوروز هاشم كلمة أشارت فيها إلى أن العزلة لن تكسر عزيمتهم في المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان "الدولة التركية مستمرة بفرض العزلة على القائد آبو وقامت في الآونة الأخيرة بتشديد هذه العزلة ولكن هذه الممارسات لن تثنينا عن الاستمرار في النضال في سبيل حرية القائد آبو".

وتطرقت عضوة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين شيرين رشيد في كلمتها إلى أن حل الأزمات في الشرق الأوسط بيد القائد عبد الله أوجلان " وإن العزلة المفروضة عليه هدفها تعميق الأزمة في الشرق الأوسط ،لأن القائد لديه الحل لهذه الأزمة من خلال مشروعه في الأمة الديمقراطية، ونحن نسعى من خلال فعالياتنا أن نظهر استنكارنا لممارسات الدولة التركية بحق القائد".

بعد ذلك عُرض فلم وثائقي أعدته حركة الهلال الذهبي عن حياة قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان ونضاله.

هذا وتخلل المعرض أيضاً تقديم عضوات من الهلال الذهبي فقرات فنية موسيقية.

والجدير ذكره أن المعرض سيتسمر لساعات المساء من اليوم.

(كروب /سـ)

ANHA