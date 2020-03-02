​​​​​​​معتصمات يؤكدن على أنه بقوة المرأة ستُهدم أفكار تركيا الفاشية

تستمر الفعاليات والاعتصامات المنددة برفض الدولة التركية السماح لمحامي القائد أوجلان اللقاء به والاطمئنان عن صحته، بعد الحريق الذي نُشب في جزيرة إمرالي في يومها الخامس على التوالي في مدينة قامشلو، بمشاركة المئات من الأهالي وخاصة النساء.

وفي هذا السياق استطلعت وكالة أنباء هاوار آراء النساء المشاركات في الاعتصام، المواطنة عدول محمود إحدى المُهجّرات وتقطن الآن في ناحية تربه سبيه، وإحدى المشاركات في الاعتصام قالت: "إن أردوغان بحرقه جزيرة إمرالي يريد حرق قلب الشعب الكردي، ولكنه مهما فعل لن ينال من إرادتنا، ولن يصل إلى مبتغاه"، وأضافت: "نحن ننجب المقاتلين، وسنجعلهم جميعاً فداءً للقائد أوجلان".

وأكدت عدول محمود على أنهن جميعاً فداءٌ للقائد، وقالت: "نحن كنساء سنحرق أنفسنا من أجل القائد، ونحن خلفه وخلف شهدائنا".

واستنكرت المواطنة عدول محمود الصمت الدولي تجاه المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الكردي، وقالت: "نطالب العالم بسماع صوت شعبنا، وندين صمته حيال المجازر التي تُرتكب بحقنا".

ابتسام محمد المحو من المكون العربي وجهت رسالة لتركيا، وقالت: "باسمي واسم جميع نساء العالم نقول لدولة تركيا الفاشية مهما فعلتي لن تنالي من قوة وفلسفة القائد أوجلان"، وأضافت: "بقوة المرأة وقوة جميع نساء العالم سنهدم أفكار تركيا الفاشية".

(كروب/أ ب)

ANHA