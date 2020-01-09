​​​​​​​معاناة طبية يعيشها أهالي ناحية الشدادي في ظل غياب الأطباء

تعاني ناحية الشدادي من نقص في الكوادر الطبية الاختصاصية من أطباء، على الرغم من انتشار عدد كبير من المستوصفات في القرى التابعة للناحية وداخلها.

وعبّر أهالي ناحية الشدادي عن استيائهم من غياب الأطباء الأخصائيين وانتشار المتصيدلين (الذين لا يحملون شهادات الصيدلة) خصوصاً في الريف، من حملة شهادات التمريض وغيرها.

باسم العزيز من أهالي ناحية الشدادي، أوضح أن غياب الأطباء في الناحية، وخصوصاً المناوبين في الليل للحالات الإسعافية تشكل خطراً، وبالأخص على الذين يحتاجون للمراقبة الصحية.

ونوّه العزيز، أن الناحية يوجد فيها ثلاثة أو أربعة أطباء، وفي غالب الأحيان لا يتواجدون في عياداتهم، وإن تواجدوا فقط في النهار.

وتعاني الناحية أيضاً من غياب الصيادلة وذوي الاختصاصات، ولفت العزيز، أن غياب الصيادلة و ذوي الاختصاصات يسهل الخطأ بصرف الأدوية، التي من الممكن أن تسبب مضاعفات مرضية، وقال "الباعة في الصيدليات غالبيتهم من حملة الشهادات التمريضية، والتي لا تخولهم للوقوف في الصيدلية وصرف الأدوية".

فيما نوّه حسام الدخيل، أن عبء غياب الأطباء يقع على عاتق مستوصف الشعب في الناحية، فالمستوصف يقدم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والريف المجاور حسب الإمكانية المتاحة له، ويتخذه الأهالي مرجعاً طبياً في الليل والنهار.

وطالب الدخيل، من لجنة الصحة زيادة دوريات المراقبة على الصيدليات، للحد من الأخطاء التي تحدث، أثناء صرف الدواء " كون الذين يقومون بصرف الأدوية ،ليسوا صيادلة".

والجدير بالذكر أن الأطباء في الناحية هاجروا، وانتقلوا من بداية الأزمة وظهور داعش وغيرها في الناحية.

فيما لم تُدلي لجنة الصحة في مجلس الشدادي بأي تصريح حول نقص الكادر الطبي، وحول الذين يعملون في الصيدليات ولا يحملون شهادات تخولهم لمزاولة العمل.

(هـ ن)

ANHA