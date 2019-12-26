​​​​​​​معارضة روسية خجولة لتدخل تركيا في ليبيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم : "الوضع في ليبيا يثير قلقاً عاماً بما في ذلك قلقنا"، مُشيراً إلى أن "روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك".

وتعليقاً على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: "نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع الليبي لن يساعد في التوصل لتسوية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال اليوم بأن بلاده تلقّت طلب دعم من حكومة الوفاق التي يرأسها السرّاج، وستفعل ذلك.

وجاءت الخطوة التركية بعد محادثات مع روسيا خلال اليومين الماضيين والتي أعلنت على إثرها وزارة الخارجية الروسية بأنه تم الاتفاق حول الوضع في ليبيا, وأثارت التحركات التركية في ليبيا غضباً دولياً وإقليمياً.

(م ش)