​​​​​​​مظلوم عبدي: مرتزقة داعش يقاتلون مع الجيش التركي

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أن أفراداً من مرتزقة "داعش" الإرهابي يشاركون إلى جانب الجيش التركي في هجماته على مناطق شمال سوريا.

وأضاف عبدي إن تركيا هي من سمحت بتمدد تنظيم داعش، مشيراً إلى أن تركيا لم تقبل بشكل رسمي المشاركة في الحرب على داعش حتى عام 2015.

وأكّد قائد قوات سوريا الديمقراطية أن "النظام التركي هو السبب في تهجير ملايين السوريين"، موضحاً أن أنقرة "تستخدم ورقة اللاجئين في تهديد الغرب".

وشدّد عبدي على أن تركيا "تُنفّذ عمليات تهجير وتطهير عرقي ضد الكرد في شمال سوريا".

وتابع عبدي قائلاً إن "تركيا تسعى لاحتلال الأراضي السورية وضم الشمال السوري".

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري، أكّد عبدي أنه لم تبدأ مفاوضات رسمية وأوضح: "أجرينا مباحثات بغية مواجهة الهجوم التركي".

أما بخصوص اللاجئين السوريين، فقد أبدى عبدي استعداده لاستقبال جميع اللاجئين السوريين في الخارج، إلى حين حل الأزمة وعودتهم إلى مناطقهم.

(ي ح)