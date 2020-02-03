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​​​​​​​مظلوم عبدي: قرار (ENKS) إعادة فتح مكاتبهم خطوة مهمة في إطار بناء الثقة

وصف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إعلان المجلس الوطني الكردي إعادة فتح مكاتبه في روج آفا بـ "خطوة مهمة في إطار خطوات بناء الثقة".
خبر 2020-02-03T18:49:00 مركز الأخبار

وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي في تويتر، والتي قال فيها:

"قرار الأخوة في(ENKS) بإعادة فتح مكاتبهم خطوة مهمة في إطار خطوات بناء الثقة.

نبارك هذه الخطوة و نؤكد التزامنا ببذل كل الجهود لتقريب وجهات النظر و توحيد الصف الكردي بما يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتق كل الأطراف و يساهم بشكل فعال بإيجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا".

يذكر أن مظلوم عبدي كان قد أعلن عن إطلاق مبادرة لتوحيد الصف الكردي وتقريب وجهات النظر بين القوى والأحزاب الكردية والتي لاقت قبولاً واسعاً في الأوساط الكردية.

(ل)

ANHA


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