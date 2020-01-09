​​​​​​​مظلوم عبدي: 3286 شخصاً مفقودين من مناطقنا وكلفنا لجنة للكشف عن مصيرهم

وجاء حديث مظلوم عبدي عبر تغريدات نشرها على صفحته على تويتر وقال فيها:

"مكافحة الاختفاء القسري مسؤولية قانونية وأخلاقية للجميع. ٣٢٨٦ مفقود، اختطفوا من كوباني وعفرين والجزيرة، بينهم ٥٤٤ خطفهم داعش و٢٣٦٨خطفهم الفصائل الائتلاف الوطني و٣٧٤ مفقود خطفتهم اجهزة الأمن التابعة للحكومة المركزية السورية، بالإضافة ل ٨ مفقودين في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتنا.

قمنا بتكليف لجنة لإجراء التحقيقات من أجل كشف مصير المفقودين الذين اختفوا في مناطق سيطرة قواتنا والوصول الى الأشخاص المتورطة في هذه الجرائم ومحاسبتهم. وسيتم الاعلان عن النتائج الأولية للتحقيقات للرأي العام في القريب العاجل".

(ل)

ANHA