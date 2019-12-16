​​​​​​​مظلوم عبدي والاتحاد السرياني يناقشان مستجدات المنطقة

استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم، وفداً من حزب الاتحاد السرياني.

وضمّ وفد حزب الاتحاد السرياني كل من الرئيس المشترك للحزب سنحريب برصوم، وأعضاء المجلس العام والهيئة التنفيذية للحزب أفرام إسحق وكبريئيل شمعون وعبير إيليا.

وخلال اجتماع الطرفان تم مناقشة المستجدات التي تشهدها المنطقة عسكرياً وسياسياً، وخاصة الجرائم والانتهاكات التي يُمارسها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من داعش وجبهة النصرة بحق الشعب في شمال وشرق سوريا.

كما تطرّق المجتمعون إلى المهام المستقبلية التي تقع على عاتق الأحزاب والتنظيمات السياسية، دبلوماسياً وسياسياً، وممارسات الدولة التركية ومرتزقتها لتغيير ديمغرافية المنطقة.

كما أشار المجتمعون بأن الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق السكان الأصليين في شمال وشرق سوريا، تُهدد وجود مُكوّنات المنطقة، ومن ضمنهم المُكوّن السرياني الآشوري.

(د ج)

ANHA