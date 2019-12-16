​​​​​​​مطالبة بطرد سفراء حكومة الوفاق اللبيبة في الدول العربية

تصاعدت وتيرة التنديد بالاتفاق المُبرم بين الدولة التركية، وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وفي هذا السياق دعت منظمة العدل والتنمية المصرية الدول العربية بسحب اعترافها بحكومة الوفاق الليبية، وطرد سفرائها في الدول العربية.

وفي هذا السياق أشار المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي بأن هذا الاتفاق يُحوّل ليبيا لبوابة للتدخل التركي في شؤون الدول العربية، ويفتح الأبواب لتهديد ال أمن القومي لكافة الدول العربية، نتيجة تحول ليبيا إلى بؤرة لكافة التنظيمات الإرهابية المُتطرفة، ومنها داعش والقاعدة بجوار الميليشيات المُسلّحة التابعة لحكومة الوفاق.

كما طالبت المنظمة كافة الدول لعربية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الليبية وطرد سفراء حكومة الوفاق والاعتراف بالبرلمان الليبي بطبرق كممثلٍ شرعي للشعب الليبي.

ودعت المنظمة الخارجية المصرية بطرد سفير حكومة الوفاق من القاهرة وسحب الاعتراف بتلك الحكومة.

(د ج)

ANHA