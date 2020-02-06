​​​​​​​مصطفى عبدي: اعتقال القائد أوجلان محاولة لفصل الرأس عن جسد القضية الكردية

اعتُقل القائد عبد الله أوجلان في الـ15 من شباط/فبراير عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي على يد استخبارات الدولة التركية وبتواطؤ ومؤامرة دولية شاركت فيها دول عدة استهدفت القضية الكردية وحركة التحرر الكردستانية.

تصادف بعد أيام الذكرى السنوية الحادية والعشرين للمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان, الذي ما يزال معتقلا لدى السلطات التركية في جزيرة إمرالي.

وللحديث عن المؤامرة، أجرت وكالة أنباء هاوار لقاءً مع عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات مصطفى عبدي.

كل الثورات الكردية عبر التاريخ شهدت اضطهاداً وآخرها ثورة القائد أوجلان

وقال مصطفى عبدي: "كل الثورات الكردية عبر التاريخ تعرضت للقمع والاضطهاد من قبل حكومات الدول الاستبدادية وعلى رأسها الدولة التركية، كما ثورة شيخ سعيد وقاضي محمد وثورة الملا مصطفى البرزاني، وآخرها ثورة القائد عبدالله أوجلان، وجميعها تعرضت للقمع الوحشي لهدف واحد ألا وهو: القضاء على وجود الشعب الكردي".

وأشار إلى أن "جميع الثورات التي قامت كانت محصورة فقط في جزء معين من أجزاء كردستان بينما ثورة القائد أوجلان تفرعت في أجزاء كردستان الأربعة، لهذا رأى أعداء الإنسانية في شخصية القائد عبد الله أوجلان خطراً على الأنظمة التي تقف أمام الشعوب الطموحة لنيل الحرية وتحقيق المساواة".

بعد أن انتشار الثورة.. الدول تتآمر ضد أوجلان لإخماد الثورة

ورأى مصطفى عبدي بأن "الأنظمة الاستبدادية ظنت أنه باعتقال القائد أوجلان عام 1999 ستنتهي الثورة الكردية كباقي الثورات التي سبقتها، ولكن ما حدث هو العكس, ففكر القائد أوجلان انتشر بشكل أوسع بين الشعب الكردي حتى أن الكثير من الأشخاص أقدموا على حرق أنفسهم رفضاً لاعتقاله, كما وانضم الكثير من الشباب إلى الثورة لتستكمل مسيرة النضال التي بدأها القائد ضد أعداء الشعب الكردي".

ولفت عبدي إلى أنه "منذ اعتقال القائد أوجلان والشعب الكردي يسير على نهجه وفكره حتى يومنا هذا إلى أن تمدد هذا الفكر إلى ثورة روج آفا متمثلاً بمشروع الأمة الديمقراطية الذي يطبق الأن في شمال وشرق سوريا، وقدمت في سبيل إنجاحه الكثير من التضحيات".

المؤامرة الدولية مستمرة للقضاء على ثورة الشعوب التي تسير خلف فكر القائد أوجلان

وأكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في اقليم الفرات مصطفى عبدي أن المؤامرة الدولية في شخص القائد أوجلان على الشعب الكردي ما زالت مستمرة وختم بالقول: "تركيا وعلى رأس المتآمرين تواصل هجماتها, للقضاء على وجود الشعب الكردي وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي يطبق في شمال وشرق سوريا".

(ج)

ANHA