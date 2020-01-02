​​​​​​​مصر تشكّل لجنة عليا وتبدأ باتّصالات دوليّة لإيقاف القرار التّركيّ

وأوضحت المصادر لقناة العربيّة أنّ اللّجنة الّتي تضمّ وزيري الدّفاع والخارجيّة ورئيسي المخابرات الحربيّة والعامّة ستكون مسؤولة عن رفع تقارير بشكل يوميّ للرّئيس المصريّ عبد الفتّاح السّيسيّ عن الوضع هناك، والإجراءات الّتي ستتخذها مصر لحماية أمنها القوميّ.

ووفق المصادر فإنّ مصر بدأت اتّصالات كبيرة بدول أوروبّية على رأسها فرنسا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى اتّصالات مع أميركا، وذلك لوقف القرار التّركيّ بإرسال قوّات إلى ليبيا، ومنع التّدخّل العسكريّ في ليبيا.

كما تجري مصر اتّصالاتها مع دول عربيّة، خاصّة خليجيّة لإدانة أيّ تدخّل أجنبيّ في ليبيا للحفاظ على المسار السّياسيّ، ووقف التّصعيد العسكريّ في ليبيا.

وطالبت الخارجيّة الأميركيّة الجهات الفاعلة الخارجيّة بالتّوقّف عن تأجيج الصّراع في ليبيا.

وأضافت في بيان لها اليوم "يجب على جميع الدّول الامتناع عن مفاقمة الصّراع الأهلي، ودعم العودة إلى العمليّة السّياسيّة للأمم المتّحدة".

وأجرى وزير الخارجيّة المصريّ سامح شكري اتّصالاً هاتفيّاً مع مستشار الأمن القوميّ الأميركي روبرت أوبراين، للتباحث بشأن أوجه العلاقات الثّنائيّة بين مصر والولايات المتّحدة، فضلاً عن مستجدّات الأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها التّطوّرات على السّاحة اللّيبيّة.

وصرّحَ المُتحدّث الرّسميّ باسم وزارة الخارجيّة، أحمد حافظ، بأنّ المسؤولين تطرّقا خلال الاتّصال إلى سُبل دفع أوجه التّعاون الاستراتيجيّ بينَ مصر والولايات المتّحدة في شتّى المجالات، بما يحقّق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أنّ الجانبين تبادلا الرّؤى بشأن مستجدّات الأوضاع الإقليميّة، إذ استعرضَ شكري الموقف المصري إزاء التّطوّرات المتسارعة على السّاحة اللّيبيّة، معرباً عن إدانة مصر لقرار البرلمان التّركيّ بتمرير المذكّرة المقدّمة من الرّئيس التّركيّ رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوّات تركية إلى ليبيا، وما يمثّله ذلك من تصعيد خطير يهدّد الأمن والسّلم، ويزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا.

وأعلنَ البيت الأبيض اليوم أنّ الرّئيس الأمريكيّ دونالد ترامب أبلغ الرّئيس التّركيّ رجب طيب أردوغان أنّ التّدخّل الأجنبيّ في ليبيا يعقّد الوضع, وذلك بعد ساعات من تفويض البرلمان التّركيّ بإرسال قوّات إلى ليبيا.

وبدوره أعلن مجلسُ الدّوما الرّوسيّ رفضه إرسال قوّات تركيّة إلى ليبيا مؤكّداً بأنّه سيزيد الوضع سوءاً.

(ي ح)