​​​​​​​مصدر من المناطق المحتلة: منح جوازات سفرٍ تركية للمرتزقة المرسلين إلى ليبيا

وبالفعل أرسلت تركيا آلاف المرتزقة إلى ليبيا للقتال، إضافة إلى إرسال جنود من جيش الاحتلال التركي إلى البلد العربي، الأمر الذي يمثل تحدّياً للعالم العربي الرافض للاحتلال التركي.

وقال مصدر(خ) لوكالتنا: "يعمل العدوان التركي المتمثل بشخصية الطاغية أردوغان على جذب المرتزقة السوريين، من خلال منحهم الجنسية التركية، للقتال في ليبيا".

وبيّن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً على حياته" عملت السلطات التركية على منح قادة الفصائل الجهادية من الصف الأول والثاني وعلى رأسها الفصائل التركمانية، جوازات سفر، بشكل فوري ودون أية قيود تذكر على ذلك".

وافتتحت تركيا عدة مراكز لإرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، ينتشر عدد منها في مدينة عفرين المحتلة، وحمام التركمان وأخترين .

وبحسب المصدر(خ) "قد بلغ عدد المراكز في مناطق الشمال السوري نحو 8 مراكز، في أرياف حلب وإدلب وتل أبيض".

وقال ذات المصدر" تشرف فرقة الحمزات الإرهابية بالكامل على كافة المراكز التركية".

ونقل المصدر عن شهود عيان قولهم: "إن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب الليبية، وتقدم مغريات، ورواتب تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهرياً، علاوة على تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة".

(ع خ/م)

ANHA