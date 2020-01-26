​​​​​​​مصادر: المرتزقة تستعيد السّيطرة على نقاط في حي الرّاشدين غربي حلب

هذا وأفادت مصادر مطّلعة على المشهد الميداني بحلب لوكالتنا ANHA أنّ عمليّات القصف والاشتباكات العنيفة الّتي تجري في الجهة الغربيّة من مدينة حلب منذُ أمس أدّت إلى تقدّم النّظام في حي الرّاشدين أمس وانسحابه منها اليوم.

وأشارت المصادر إلى أنّ التّمهيد النّاريّ للنظام السّوريّ والقوّات الرّوسيّة كان كفيلاً بإحداث شرخ في خطوط دفاعات المرتزقة، والسّيطرة على بعض النّقاط في منطقة الرّاشدين، إلّا أنّ لجوء المرتزقة إلى استخدام الأنفاق المعدّة مسبقاً والانغماسيين في تلك غيّر مجريات الاشتباكات في تلك المنطقة، حيثُ استعادت المرتزقة جميع نقاطها الّتي خسرتها ليلة أمس بحي الرّاشدين بريف حلب الغربيّ، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى بين الطّرفين.

(ع س/ل)

ANHA