​​​​​​​مصادر: الاحتلال التركي يستقدم تعزيزات إلى كري سبي

وأوضحت المصادر لوكالة أنباء هاوار بأن التعزيزات التي دخلت إلى كري سبي/تل أبيض المحتلة في الأيام الأخيرة شملت مدرعات ودبابات وأسلحة ثقيلة أخرى، إضافة إلى عدد من الجنود والمرتزقة.

وقالت المصادر: إن القوات الداخلة حديثاً من الأراضي التركية توجهت إلى خطوط الجبهات غربي مدينة كري سبي/تل أبيض وجنوبها، حيث المناطق المحاذية للطريق الدولي M4 وناحية عين عيسى.

ولم يُعرف سبب استقدام المزيد من التعزيزات إلى المنطقة التي تحتلها تركيا منذ أكثر من 3 أشهر.

يأتي هذا في حين تواصل فيه مرتزقة تركيا خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، لتقوم بين الحين والآخر بقصف قرى في محيط عين عيسى وغربي مدينة كري سبي/تل أبيض المحتلة.

وكانت تركيا قد احتلت منطقتي سريه كانية/رأس العين وكري سبي/تل أبيض عقب هجوم شنته في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 الفائت بعد انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية.

(ه ح/ج)