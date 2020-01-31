​​​​​​​مصادر: الاحتلال التركي يزيل أعلامه من مقاره في مركز عفرين

ولم تعرف المصادر خلفية إقدام جيش الاحتلال التركي على إزالة الأعلام التركية عن المقار التابعة له والاكتفاء برفع الأعلام التركية على الحواجز العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وفي سياق آخر، وبالتزامن مع تقدم النظام في جبهات إدلب بدعم جوّي روسي وإسناد أرضي إيراني، وطّن جيش الاحتلال التركي المئات من عوائل المرتزقة في عفرين.

وبحسب ذات المصادر، فإن جيش الاحتلال التركي والمرتزقة يجبرون أهالي عفرين على استضافة عوائل المرتزقة أو إخلاء منازلهم لصالحها في خطوة أثارت غضب الأهالي.

وتسعى تركيا من وراء تلك الخطوة إلى استكمال عمليات التغيير الديمغرافي عبر إخراج سكان عفرين الأصليين وتوطين المرتزقة وعوائلهم في المقاطعة المحتلة منذ عام 2018.

إلى ذلك، يواصل مرتزقة الجبهة الشامية انتهاكاتهم في قرية معرسكة بناحية شرا حيث تعمد المرتزق أبو بكري القيادي في الجبهة الشامية بمساعدة المرتزقين عثمان كدرو، حسن عثمان كدرو قطع أشجار المواطن محمد طوبال حمو من أهالي القرية.

والمرتزق أبو بكري استولى على جميع أراضي الأهالي الخارجين من عفرين بعد الغزو التركي.

(ج ج/م)

ANHA