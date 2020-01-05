​​​​​​​مشروع آخر للبيوت البلاستيكية بمدينة الرقة

منذ 20 يوماً بادرت لجنة المرأة بافتتاح مشروع للبيوت البلاستيكية في المنطقة الحكومية بمدينة الرقة، وذلك لتقوية اقتصاد المرأة و دعمها للاعتماد على نفسها في حياتها اليومية.

ومشروع البيوت البلاستيكية للخضار، هو الثاني من نوعه في منطقة الحكومية شمال مدينة الرقة.

حيث قام أحد أصحاب المزارع في منطقة الحكومية بالتبرع بقطعة أرض تقدّر مساحتها بـ 5 دونم للجنة المرأة للعمل على المشروع، ويتكون المشروع من 3 بيوت بلاستيكية، تشرف عليها 15 امرأة( أي كل بيت بلاستيكي تشرف عليه 5 نساء).

بالإضافة إلى 5 إداريات يشرفن على آلية سير المشروع، و يقمن بتأمين المستلزمات للنساء، والإشراف العام على المشروع .

وعن المشروع قالت أمينة محمود إحدى المشرفات :"استملنا كافة المستلزمات للبيوت البلاستيكية، من شفاطات مياه، وفحم تدفئة ، وميزان حراري، ومادة المازوت التي تؤمن الحماية لها، لأنه لا يجب تعريضها للهواء من أجل أن تثمر بشكل جيد وسليم .

وعن أنواع البذار التي تم توزيعها لفتت أمينة محمود: " بأن لجنة المرأة أعطتنا الكفاية من البذار لهذه البيوت بمختلف أنواعها ( خيار – خس – بندورة ) بحيث زرعنا في كل بيت بلاستيكي 103 بذرة، ونقوم بتنظيفها بشكل مستمر، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".

وبالنسبة لمردود المشروع فسيتم توزيعه على النساء.

(م ح)

ANHA