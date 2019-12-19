​​​​​​​مشاورات نيابية في لبنان.. اسم جديد على الطاولة

ومن المنتظر أن تجري اليوم استشارات نيابية مُلزمة لتسمية رئيس للوزراء خلفاً للحريري الذي استقال قبل أكثر من شهر ونصف تحت ضغط الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية.

وقال مصدران بارزان مُطلعان إن سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان انسحب يوم الأربعاء من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة بينما تحركت جماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل لترشيح وزير سابق للتعليم للمنصب.

وأخرج الحريري نفسه من الترشح عشية مشاورات رسمية لاختيار رئيس جديد للوزراء وهو المنصب الذي يجب أن يشغله سني في نظام المحاصصة الطائفية بلبنان.

وقال الحريري في بيان ”أعلن أنني لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني مُتوجه غداً للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت“.

وأضاف ”ولما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين“ لم يُغير آخرون مواقفهم.

وأضاف الحريري أنه سيشارك في مشاورات الخميس وأصرّ على عدم تأجيلها لكنه لم يحدد من الذي سيرشحه لتولي المنصب. ومن المقرر أن يعقد تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري اجتماعاً يوم الخميس لحسم اختياره لرئيس الوزراء الجديد.

وقال المصدران إن حزب الله وحركة أمل سيرشحان على الأرجح حسن دياب، وهو أستاذ جامعي شغل منصب وزير التعليم بين عامي 2011 و2014. وقد يصبح دياب رئيس الوزراء المقبل إذا نال دعم حلفاء آخرين لحزب الله مثل التيار الوطني الحر المسيحي.

وتسببت الخلافات السياسية في إرجاء المشاورات التي تستلزم من الرئيس ميشال عون أن يختار المرشح الذي ينال أكبر قدر من التأييد من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 عضواً.

(ي ح)