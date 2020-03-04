​​​​​​​مسيرة ليلية بالمشاعل بمناسبة 8 آذار في الدرباسية

نظم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية مسيرة ليلية بالمشاعل بمناسبة اقتراب يوم المرأة العالمي، وذلك تحت شعار "نضالنا حرية مقاومتنا نصر" وشارك في المسيرة المئات من النساء وأهالي ناحية الدرباسية إلى جانب مشاركة أعضاء المؤسسات المدنية في الناحية.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز الشبيبة وسط ترديد الشعارات والهتافات التي تحيي مقاومة المرأة، حاملين صور الشهيدات والمناضلات اللواتي ناضلن من أجل حرية المرأة، إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان، وسارت في الشوارع الرئيسة بالناحية ، وتوقفت في دوار الشهيد غمكين، وهنالك وقف المشاركون دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الدرباسية عبير حسن كلمة باركت فيها حلول يوم المرأة العالمي على جميع نساء العالم".

وقالت عبير:" نحن هنا من أجل نشر السلام والمحبة بين العالم لأن المرأة هي أساس المجتمع الحر الديمقراطي الذي ينعم بالسلام".

وانتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

(ا ح/ل)

ANHA