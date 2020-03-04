​​​​​​​مسيرة لاتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين بمناسبة 8 آذار وللمطالبة برفع العزلة عن أوجلان

وتجمع المئات من شابات إقليم عفرين وعضوات المؤسسات والاتحادات المدنية في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حاملات صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام اتحاد المرأة الشابة والمشاعل، ويافطة مكتوب عليها "المؤامرة الدولية على القائد APO مؤامرة على إرادة الشعوب الديمقراطية والسلام".

وانطلقت المسيرة الليلية صوب مزار شهداء مجزرة تل فعت وسط ترديد شعارات تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصولهم إلى ساحة المزار وقفوا دقيقة صمت، تلتها قراءة بيان باسم اتحاد المرأة الشابة، استنكروا فيه المؤامرة التي طالت القائد أوجلان والممارسات اللا إنسانية بحق القائد في سجن إمرالي، وطالبوا برفع العزلة بشكل نهائي عنه، وفي السياق نفسه استنكروا الانتهاكات المرتكبة بحق المرأة من قبل الاحتلال التركي في عفرين وباقي المناطق المحتلة شمال وشرق سوريا.

فيما أكدوا تصعيد النضال حتى تحقيق مشروع القائد عبد الله أوجلان في الأمة الديمقراطية التي تعتبر مشروعاً لحل قضايا الشرق الأوسط والعالم وتحرير المرأة.

(م ح- ل ش/ل)

ANHA