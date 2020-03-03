​​​​​​​مسيرة راجلة في الدرباسية للمطالبة بالكشف عن وضع القائد أوجلان

ونظم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة مسيرة راجلة للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، شارك فيها المئات من شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الجزيرة رافعين صور القائد عبدالله أوجلان.

وانطلقت المسيرة من قرية بركفري غرب الناحية، والتي تبعد عن ناحية الدرباسية 13 كم، ومرت بكل من قريتي شع مصور وقنيطرة، وردد المشاركون في المسيرة الشعارات التي تطالب بحرية القائد أوجلان والكشف عن وضعه الصحي، كما رفعوا لافتة كتب عليها "بالثورة الشابة، سندحر الفاشية ونحرر القائد آبو".

هذا وستُختتم المسيرة الراجلة بالتجمع في ساحة الشهداء في ناحية الدرباسية، ومن المقرر أن تلقي حنان مامد كلمة باسم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي ، وكلمة باسم الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي.

(أح/سـ)

ANHA