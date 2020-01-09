​​​​​​​مسيرات تشهدها مدن شمال وشرق سوريا استذكاراً للمناضلات الثلاث

يصادف الـ 9 من كانون الثاني، الذكرى السابعة لاستشهاد المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها، اللواتي تعرضن للاغتيال من جهة الاستخبارات التركية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شهدت مدن شمال وشرق سوريا مسيرات حاشدة.

ديرك

تجمع الأهالي في ساحة الشهداء وسط سوق المركزي لمدينة ديرك رافعين صور المناضلات الثلاث ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز ، فيدان دوغان، وصور الشهيدة هفرين خلف والأم عقيدة وآمارا ريناس، وشعارات كتب عليها" بروح مقاومة ساكينة وهفرين سنحطم الفاشية والاحتلال"

و جابت المسيرة شوارع مدينة ديرك ومن ثم توجهوا صوب مركز الشهيد باور للشبيبة الثورية.

ولدى وصول الأهالي لمركز الشبيبة تحولت المظاهرة إلى تجمع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار لمدينة ديرك ريحان تمو واستذكرت جميع الشهداء الحرية، وخاصة الشهيدات اللواتي استشهدن على يد الفاشية التركية أمثال هفرين خلف والأم عقيدة وآمارا وغيرهن".

أشارت ريحان إلى أنه كان لاغتيال المناضلات الثلاثة تأثيراً كبيراً على نساء العالم، حيث انتفضت الآلاف من النساء رفضاً لهذه المؤامرة، واليوم الاحتلال التركي ومرتزقته ينفذون الانتهاكات بحق المرأة في شمال وشرق سورية، بهدف كسر إرادتها، مشيرةً إلى أن المرأة اليوم تدافع بكل قوتها وإرادتها عن شعوب شمال وشرق سوريا والتي أصبحت مقاومتها مثالاً في العالم أجمع.

كركي لكي

خرج المئات من أهالي كركي لكي، وتل كوجر، وجل آغا في تظاهرة، تنديداَ بمجزرة باريس واغتيال المناضلات الثلاثة ساكينة جانسيز ورفيقاتها فیدان دوغان وليلى شايلمز.

التظاهرة بدأت من ساحة الشهيد خبات ديرك، وجابت الشارع الرئيسي للناحية، وسط شعارات الأهالي المنددة بالمجزرة ، وهم يحملون صور المناضلات الثلاثة.

وتوقف المتظاهرون وسط الناحية، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الرئيسة المشتركة في هيئة المالية بإقليم الجزيرة رمزية محمد كلمة استذكرت في بدايتها المناضلات الثلاثة، ومن ثم قالت" أصبحت شهادة رفيقاتنا الثلاثة تاريخاً للمرأة المقاومة، المرأة المناضلة، بإرادتها الحرة خلقت الحرية لجميع نساء العالم، واليوم نحن نقف سوياً بفضل عظمة وفكر المرأة الكردية المناضلة للحرية".

وعاهدت رمزية محمد من خلال شهادة المناضلات ساكينة جانسيز ورفيقاتها فیدان دوغان وليلى شايلمز كافة النساء بالسير على خطا شهداء الحرية.

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تمجد الشهداء.

الحسكة

كما خرج أهالي مدينة الحسكة في مسيرة شارك فيها المئات من أهالي المدينة، وأعضاء المؤسسات.

بدأت المسيرة من أمام مستوصف ناحية تل حجر إلى ساحة الشهيد آكري في نفس الحي, وحمل المشاركون أعلام مؤتمر ستار، YPJ ,YPG وقوات سوريا الديمقراطية، وصور المناضلات الثلاث, ورددوا الشعارات التي تُحيّ مقاومة المرأة الحرة .

وعند وصول المشاركين إلى ساحة الشهيد آكري وقفوا دقيقة صمت, تلتها كلمة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، ألقتها ريجين صالح، أدانت واستنكرت المجزرة التي حصلت في العاصمة الفرنسية باريس بحق المناضلات الثلاث وسط صمت تام للسلطات الفرنسية.

وأكدت ريجين صالح أن "هذه المجزرة تعتبر استمراراً لمؤامرة 15 شباط التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان, والعزلة والإبادة السياسية التي تفرضها الحكومة التركية".

ونوّهت ريجين صالح أن "مقاومة المرأة مستمرة على مدى العصور , ولا يمكن كسر إرادتها القوية, ونعاهد أنفسنا السير على خطاهم".

وفي ختام المسيرة رددوا شعارات تُحيّ مقاومة الكرامة والمرأة الحرة.

تربه سبيه

وطالبت مكونات ناحية تربه سبيه بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق النساء، ابتداءً من المناضلات ساكينة جانسيز ورفيقاتها ليلى وفيدان، وانتهاءً بالمناضلات آمارا ريناس والسياسية هفرين خلف، خلال مسيرة نُظمت في الناحية، شارك فيها المئات من نساء ورجال وشباب وشابات مكونات الناحية.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مركز مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه وجابت السوق المركزي في الناحية، لافتات عليها صور الشهيدات ساكينة جانسيز،ليلى شايلمز وفيدان دوغان، وهفرين خلف التي استشهدت على يد مرتزقة جيش الوطني السوري التابع للاحتلال التركي في 12 تشرين الأول 2019، وصور يادي عقيدة التي استشهدت إثر قصف طائرات الاحتلال التركي لقافلة المدنيين التي دخلت إلى مدينة سري كانيه في 13 تشرين الأول 2019، والمقاتلة آمارا ريناس التي استشهدت في 22 تشرين الأول 2019 في كري سبي، أثناء تصدي قوات سوريا الديمقراطية لهجمات الاحتلال التركي، ولافتات كتبت عليها "بروح مقاومة ساكينة وهفرين سنحطم الفاشية والاحتلال".

وتوقف المشاركون في المسيرة أمام مركز ناحية تربه سبيه غربي الناحية، وهناك خطبت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه حنيفة محمد في الحشود المشاركة، وقالت: "إن الدولة التركية تستهدف النساء، وهذه الممارسات هي جزء من سياستها الاستعمارية، والتي تحاول من خلالها كسر إرادة المرأة الحرة في المنطقة".

حنيفة محمد أكدت أن استهداف المناضلات ساكينة ورفيقاتها ليلى وفيدان، والسياسية هفرين خلف، والشهيدة آمارا ريناس رفعت وتيرة النضال لدى النساء، ودفع بالكثير منهن لمواصلة طريقهن ومقاومة الاستبداد.

واختتمت المسيرة بالهتافات التي تطالب بطرد الاحتلال التركي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق النساء المناضلات.

قامشلو

وخرج المئات من أهالي مدينة قامشلو في مسيرة انطلقت من دوار الصوامع صوب مركز المدينة رافعين صور المناضلات الثلاث ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز وفيدان دوغان، ولافتات كُتب عليها "بروح مقاومة ساكنة، وهفرين سنحطم الفاشية والاحتلال".

وردد المشاركون خلال المسيرة شعارات "المقاومة حياة"، و "الموت للفاشية التركية"، و "لا حياة بدون القائد". وتوقف الحشود في مزار الشهيد دليل ساروخان، وبعد الوقوف دقيقة صمت، استنكرت عضوة مؤتمر ستار بمدينة قامشلو أمل شمدين استهداف المناضلات الثلاث ساكينة وليلى وفيدان، وبيّنت: "نستذكر هذا اليوم برفع صوت الحرية، والتأكيد على مواصلة نضال المناضلات الثلاث".

وأشارت أمل شمدين إلى أن الدولة الفرنسية تدعي أنها دولة ديمقراطية وتحمي حقوق الإنسان، إلا أنها لم تخطو خطوات جادة لمحاسبة قاتلي المناضلات الثلاث.

ونوّهت إلى أن المناضلة ساكينة بنضالها أصبحت رمزاً لكافة نساء العالم ورمزاً للمقاومة والحرية.

واستنكرت أمل شمدين باسم مؤتمر ستار هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية والدول العالمية لمحاسبة الدولة التركية التي ارتكبت مجزرة بحق المناضلات الثلاث في باريس.

(كروب/ م ح)

ANHA