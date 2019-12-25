​​​​​​​مسيحيو تل تمر يحتفلون بعيد الميلاد

بالرغم من هجمات جيش الاحتلال التركي، ومرتزقته من داعش وجبهة النصرة، على شمال وشرق وسوريا، تجمّع اليوم المئات من مسيحيي ناحية تل تمر في دير مريم العذراء، للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، وقد حملت قوى الأمن الداخلي "سوتورو، والناطورة"، على عاتقها حماية الدير، الذي نُظمت فيه مراسم العيد، والتي تضمنّت الدعاء، والتراتيل الدينية التي قدّمتها فرقة الكورال.

وزار أهالي ناحية تل تمر، مؤسسات الإدارة الذاتية، دير مريم العذراء، لتهنئة المسيحيين بعيد ميلاد السيد المسيح.

أديبة بغدو تمنّت أن يكون هذا العيد عيد سلام وأمان للشعب السوري، وقالت "أتمنى أن يكون العام الجديد عام سلام وأمان لكافة مكونات المنطقة من كرد، عرب، وسريان، كما أتمنى أن يعود المُهجّرون قسراً إلى ديارهم".

ANHA