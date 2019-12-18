​​​​​​​مسؤولٌ في صوامع شركراك: أضرار جسيمة وعمليات نهب وسرقة لحقت بالصوامع

بعد الهجوم الّذي شنّه جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريّا في 9 تشرين الأوّل من العام الجاري، تمّ احتلال صوامع شركاك الواقع 12 كم شرق ناحية عين عيسى.

بتاريخ 9 كانون الأوّل الجاري وبموجب تفاهم بين القوّات الرّوسيّة والتّركيّة، تمّ السّماح لورشة من تقنيّين وإداريّين في الصّوامع بتفقّد الصّوامع لمدّة ثلاث ساعات. وبعد انقضاء السّاعات الثّلاثة، عاد جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته إلى احتلال الصّوامع، وإخراج العاملين والتّقنيّين منها.

المسؤول عن صوامع شركراك شيخ محمّد عبدو تحدّث عن الأضرار الّتي لحقت بالصّوامع جرّاء هجمات الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

وبحسب عبدو فقد تمّ تدمير قسم إدارة الصّوامع وتفخيخه، كما تمّ قصف الآلات المُخصّصة لإفراغ الحبوب من الصّوامع بالصواريخ وتخريبها، إضافة إلى قطع وتخريب وسلب جميع الكابلات الكهربائيّة.

وأكّد شيخ محمّد عبدو أيضاً أنّ مستودعاً أرضيّاً يضمّ حوالي 50 طناً من مادّة الشّعير تمّ حرقها بشكل كامل، إضافة إلى تدمير وتخريب وسرقة العديد من المرافق والمُعدّات.

'طلاء مشكوك فيه'

محمّد عبدو أشار إلى قوّات الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قاموا بطلاء إحدى مرافق الصّوامع بطلاء جديد مشكوك فيه، ويحتمل أن تكون موادّ سامّة.

المسؤول عن الصّوامع الشّيخ محمّد عبدو أكّد أنّ أوضاع الصّوامع سيّئة جدّاً، وبسبب تضرّر المُعدّات لا يمكن إخراج الحبوب منها.

(ك)

ANHA