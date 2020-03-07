​​​​​​​مسؤولة حزب الاتحاد السرياني: روح هفرين خلف أصبحت رسالة سلام لكافة نساء العالم

حديث مسؤولة حزب الاتحاد السرياني في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة الجزيرة جاء بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي.

هنأت إيلين كوركيس، نساء كافة المكونات السريانية والكردية والعربية وقالت:" إن المرأة عبر تاريخها الطويل ضحت من أجل حريتها وحرية المجتمع، وعاشت الكثير من الصعوبات لكنها استطاعت أن تقهرها وتتخطاها، لتحمل رسالة السلام والحرية إلى يومنا الحاضر.

وأضافت:" إن الاحتلال التركي كان في كل هجمة على مناطق شمال وشرق سوريا، يستهدف المرأة بالدرجة الأولى، والدليل استهدافه للأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل وقتلها بأبشع طريقة، هفرين أصبحت رسالة للسلام ومثالاً لكافة النساء من أجل تصعيد النضال والانتقام لها".

على النساء النضال بوجه الاحتلال

إيلين كوركيس دعت كافة النساء وخاصة نساء شمال وشرق سوريا إلى الاستمرار في النضال وأن يكن يداً واحدة في وجه الاحتلال لتحرير كافة المناطق وتحرير سوريا.

(س و)

ANHA